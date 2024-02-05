تعرف على نظام كأس العالم 2026 والمدن المستضيفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" نظام كأس العالم 2026 بكندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية.
وتتكون البطولة من 12 مجموعة، ويصعد من كل مجموعة المتصدر والوصيف، و 8 منتخبات كأفضل ثوالث.
المدن المستضيفة لمباريات كأس العالم 2026:
-كندا
فانكوفر تستضيف 5 مباريات
تورنتو تستضيف 5 مباريات
-المكسيك
غوادالاخارا - 4 مباريات
مكسيكو - 3 مباريات
مونتيري - 3 مباريات
-الولايات المتحدة الأمريكية
سياتل - 4 مباريات
سان فرانسيسكو - 5 مباريات
لوس انجلوس - 5 مباريات
هيوستن - 5 مباريات
دالاس - 5 مباريات
كانساس - 4 مباريات
أتلانتا - 4 مباريات
ميامي - 4 مباريات
بوسطن - 5 مباريات
فيلادلفيا - 5 مباريات
نيويورك - 5 مباريات
وتقام المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2026 يوم 11 يونيو 2026 على ملعب أزتيكا في مدينة مكسيكو سيتي بالمكسيك.
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مصدر: اتحاد الكرة يوجه الشكر إلى روي فيتوريا - فيديو