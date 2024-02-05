تعرف على نظام كأس العالم 2026 والمدن المستضيفة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" نظام كأس العالم 2026 بكندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية.

وتتكون البطولة من 12 مجموعة، ويصعد من كل مجموعة المتصدر والوصيف، و 8 منتخبات كأفضل ثوالث.

المدن المستضيفة لمباريات كأس العالم 2026:

-كندا

فانكوفر تستضيف 5 مباريات

تورنتو تستضيف 5 مباريات

-المكسيك

غوادالاخارا - 4 مباريات

مكسيكو - 3 مباريات

مونتيري - 3 مباريات

-الولايات المتحدة الأمريكية

سياتل - 4 مباريات

سان فرانسيسكو - 5 مباريات

لوس انجلوس - 5 مباريات

هيوستن - 5 مباريات

دالاس - 5 مباريات

كانساس - 4 مباريات

أتلانتا - 4 مباريات

ميامي - 4 مباريات

بوسطن - 5 مباريات

فيلادلفيا - 5 مباريات

نيويورك - 5 مباريات

وتقام المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2026 يوم 11 يونيو 2026 على ملعب أزتيكا في مدينة مكسيكو سيتي بالمكسيك.

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مصدر: اتحاد الكرة يوجه الشكر إلى روي فيتوريا - فيديو