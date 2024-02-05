الشناوي يصل القاهرة اليوم بعد جراحة ناجحة في ألمانيا

ياسر رشاد - القاهرة - يصل محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، القاهرة اليوم الإثنين بعد الانتهاء من جراحة ناجحة أجراها في ألمانيا عقب إصابته أثناء مشاركته مع المنتخب الوطني وخوض أول مواجهتين فقط بدور المجموعات أمام موزمبيق وغانا.



وفي هذا الصدد أوضح الدكتور أحمد جاب الله،رئيس الجهاز الطبي بالفريق الأحمر أنه في تواصل مستمر مع الشناوي يوميا؛ للاطمئنان على حالته.

وأشار طبيب الفريق إلى أن الشناوي فور عودته سوف يستكمل برنامج العلاج الطبيعي والتأهيل وفق البروتوكول الطبي الذي حدده الطبيب الألماني الذي أجرى له الجراحة.

وواصل الفريق تدريباته صباح أمس الأحد على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لودية سموحة عصر اليوم.

الأهلي ينهي الإجراءات التنسيقية استعدادًا للسفر إلى الجزائر

وأنهى خالد بيبو، مدير الكرة بالأهلي ، الترتيبات وإجراءات السفر إلى الجزائر؛ استعدادا لمواجهة فريق شباب بلوزداد الجزائري.

وأوضح أنه يجري تنسيق موعد السفر مع الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر؛ حيث تقام المباراة يوم ١٦ من شهر فبراير الجاري ، لحساب الجولة الرابعة من مرحلة دور المجموعات للبطولة القارية.

ويخوض الأهلي المواجهة محتلاً صدارة ترتيب المجموعة برصيد 5 نقاط ، بينما يأتي فريق شباب بلوزداد ثالثًا بـ 5 نقاط.

وشدد مدير الكرة على أن التنسيق قائم مع الجانب الجزائري والسفارة المصرية لتحديد ملاعب التدريب ومكان الإقامة وغيرها من متطلبات الجهاز الفني قبل السفر بمدة كافية.

