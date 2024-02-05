حسين لبيب: جوميز سيكون من علامات المدربين في تاريخ الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - أثنى حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، على تعاقد الأبيض مع البرتغالي جوزيه جوميز، لتولي تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة، بدلا من معتمد جمال.

قال حسين لبيب في لقاء تلفزيوني عبر قناة الزمالك: "جوزيه جوميز مدرب مميز، وسيكون علامة من علامات المدربين في تاريخ نادي الزمالك، ويجب مساندته".

وأضاف "لبيب": "حققنا أكثر مما كنا نريد في ملف الصفقات، ، الجماهير كانت تأمل في حسم 3 أو 4 صفقات، ولكن مجلس الإدارة بالكامل اجتهد في هذا ملف وكنا مثل كتيبة الكوماندوز".

أكمل: "نسير وفق خطة محددة نفكر بها ويجب أن تقتنع جماهير الزمالك بذلك الأمر لأنه يكون في مصلحة النادي، ونعمل على إعادة الفريق مرة أخرى لمنصات التتويج".

جدير بالذكر أن نادي الزمالك، سوف يقدم الصفقات والجهاز الفني الجديد في مؤتمرا صحفيا اليوم.

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