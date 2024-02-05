اتحاد الكرة يستقر على إلغاء منصب مدير المنتخب والاكتفاء بمدير إداري

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القاهرة - سامية سيد - استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، على إلغاء منصب مدير المنتخب والاكتفاء بمدير إدارى للفريق خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن يختار مجلس إدارة اتحاد الكرة خلال الفترة المقبلة منصب مدير إداري المنتخب، وهناك أكثر من اسم يفاضل مجلس الإدارة بينهم.

في سياق متصل، قرر الاتحاد المصري لكرة القدم توجيه الشكر إلى فيتوريا بعد النتائج السيئة التي قدمها منتخبنا الوطني في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، وأعلن اتحاد الكرة تعيين محمد يوسف مدربًا عامًا ومديرًا فنيًا مؤقتًا لحين التعاقد مع مدرب جديد ليخلف البرتغالي فيتوريا في منصبه.

وتولى فيتوريا تدريب منتخب مصر يوم 11 يوليو 2022، وخاض خلال هذه المدة 18 مباراة انتصر في 12 لقاء فقط، وتعادل في 5 مناسبات، قبل أن يتلقى هزيمة واحدة.

محمد يوسف فهو من مواليد 9 أكتوبر 1970، وصنع رحلة مميزة فى الكرة المصرية، سواء بقميص الأهلى أو المنتخب الوطنى، وارتدى يوسف قميص المارد الأحمر لأول مرة موسم "1989-1990" تحت قيادة محمود السايس، واستمر حتى موسم "1999-2000" فى الدورى التركى، عاد إلى إنبى بداية ظهوره فى الأضواء حتى اعتزاله عام "2004".

لعب يوسف مع المنتخب الأولمبى فى أولمبياد برشلونة "1992"، وحقق لقب بطولة كأس الأمم الأفريقية "بوركينا فاسو 1998"، وشارك فى كأس العالم للقارات "المكسيك 1999".

لعب فى الأهلى "10" مواسم حقق خلالها "6" بطولات دورى ممتاز أعوام (1993–94، 1994–95، 1995–96، 1996–97، 1997–98 و1998–99)، و"4" كأس مصر، وبطولة كأس الاتحاد، وبطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس، و"4" بطولات عربية، لعب بصفوف الأحمر أكثر من "210" سجل خلالها "5" أهداف.

وبالرغم من أن يوسف كان يلعب بمركز قلب الدفاع، إلا أنه كان له العديد من الأهداف المميزة بالقميص الأحمر، أبرزها هدفه بشباك الزمالك عام 1994، فى لقاء القمة الذى حسمه المارد الأحمر بثلاثية نظيفة، وهدف بشباك المقاولون من خلال تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وعلى المستوى الدولى كان محمد يوسف أحد أفراد كتيبة المنتخب الفائزين ببطولة أمم أفريقيا 98.

وبعد دخوله مجال التدريب سار على نفس النهج وقاد الأهلى وهو بمنصب المدير الفنى لحصد لقب دورى أبطال أفريقيا عام 2013، كما لعب دور المنقذ للمارد الأحمر فى أى وقت يحتاجه حيث تولى منصب المدير الفنى المؤقت أكثر من مرة.