شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يصعد ثنائى شباب الزمالك للفريق الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قاد البرتغالي لويس فيسنتي، مدرب حراس المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات قوية لرباعي الحراس "محمد عواد ومحمد صبحي وعبدالرحمن نفاد ومعاذ علاء الدين" خلال المران الذي أقيم مساء ظهر اليوم، الاثنين، على ملعب النادى، استعداداً لمواجهة الإسماعيلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز. وأدى حراس المرمى مجموعة من التدريبات التأهيلية المتنوعة في بداية التدريبات، قبل خوض فقرة فنية تم خلالها التركيز على بعض الأمور الخاصة، التعامل مع الكرات العرضية والتسديد ودور الحارس كمدافع إضافي، وحرص لويس فيسنتي على نقل التعليمات الفنية بشكل متواصل للحراس أثناء أداء الفقرة الفنية .

واصل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، تصعيد محمد السيد وعمار ياسر ثنائي فريق 2005، للمشاركة في التدريبات التي أقيمت ظهر اليوم الاثنين على ملعب النادي.

وشارك محمد السيد لاعب الوسط مواليد 2006 وعمار ياسر مهاجم 2005، في التدريبات الجماعية تحت قيادة البرتغالي جوزيه جوميز، استمراراً للسياسة المتبعة بتصعيد أفضل العناصر من قطاع الناشئين.

وحرص جوزيه جوميز ومعاونيه على منح محمد السيد وعمار ياسر بعض التعليمات الفنية خلال التدريبات.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 فبراير الجاري في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.