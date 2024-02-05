الصيد يهزم أسمنت حلوان بثنائية نظيفة في دوري القسم الثالث لكرة القدم

ياسر رشاد - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الصيد الفوز على نظيره أسمنت حلوان بنتيجة هدفين دون رد، فى المواجهة التى جمعتهما على ملعب الصيد بالدقي ضمن منافسات بطولة دوري القسم الثالث.

سجل ثنائية الصيد احمد فكري ( بيلو) في الدقيقة 10، وأضاف أحمد محمد(فريز) الهدف الثاني في الدقيقة 21 من أحداث اللقاء.

ضمت قائمة الفريق بالتشكيلة الأساسية اللاعبين: مبروك شحته (بركة الحداد)، طه مصطفى، اسلام احمد، محمد علاء الدين، محمد ابراهيم، محمد احمد، محمود عبد التواب، احمد فكري، محمد يحيي، حسن يحيي، احمد محمد.

كما تواجد على مقاعد البدلاء اللاعبين: محمد حازم، يوسف هانى، يوسف شريف، محمد جمال، مصطفى صلبر، ادم ياسر، احمد صلاح الدين، اسلام كامل، معاذ اشرف.

الجهاز الفنى والادارى:

المدير الفني طارق حسن، مدرب العام حسام زينهم و مدحت رمضان، مدرب حراس المرمى عمر مصطفي، الدكتور محمود حسين محلل أداء الفريق، المدير الإداري عبدالله عكاشه،طبيب الفريق الدكتور أحمد النقيطى، علاج طبيعي الدكتور امجد فوزي، أخصائي مساج الكابتن عبد العزيز حارس (زيزو )، مساعدين الملاعب الادوات حجاج محمد و محمد سعد.