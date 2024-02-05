موسيس سيمون رجل مباراة نيجيريا مع أنجولا

ياسر رشاد - القاهرة - اختير جناح منتخب نسور نيجيريا المتالق موسيس سيمون رجلا لمباراة منتخب نيجيريا امان منتخب أنجولا في الدور ربع النهائي لبطولة كأس الأمم الافريقية التي جمعت الفريقين على ملعب فيليكس هوفييت بوانييه بالعاصمة الأيفوارية أبيدجان وهي المباراة التي نجحت نسور نيجيريا في الفوز بها بهدف مقابل لاشىء ليتأهل المنتخب النيجيري إلى الدور نصف النهائي.

وكان موسيس سيمون وراء الهدف الذي سجله منتخب نيجيريا في مرمى غزلان أنجولا عندما نجح في التوغل في الجانب الأيسر قبل نهاية الشوط الاول ويلعب الكرة عرضية لينجح لاعب وسط المنتخب النيجيري لقمان في وضعها في شباك منتخب أنجولا.

المعروف ان موسيس سيمون هو أحد اهم لاعبي منتخب نيجيريا وظهر بمستوى رائع في اغلب المباريات وهو احد اهم الأسماء المتواجده داخل منتخب نيجيريا في حملة الحصول على لقبه الأفريقي الرابع .

يذكر ان هذه هي المرة السادسة عشرة التي يصعد فيها منتخب نيجيريا إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس الأمم الافريقية عبر تاريخه الطويل فيها حقق فيها اللقب ثلاث القاب أعوام ١٩٨٠ و ١٩٩٤ و ٢٠١٣ .