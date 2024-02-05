قطاع ناشئي إنبي يؤازر الفريق الأول بحضور الشريعي

ياسر رشاد - القاهرة - حرص أيمن الشريعي، رئيس نادي إنبي على مؤازرة لاعبي الفريق الأول لكرة القدم قبل المران، وذلك للشد من أزرهم قبل استئناف البطولات المحلية خلال الفترة المقبلة.

وشهد مران الفريق الأول لكرة القدم تواجد الكابتن عماد جابر رئيس قطاع الناشئين بجانب عدداً كبيراً من مسئولي ومدربي قطاع الناشئين بالنادي ، من أجل الشد من أزر الفريق الأول ببتروسبورت.

وإجتمعوا المسؤولين عن قطاع الناشئين مع اللاعبين والجهاز الفني بقيادة كابتن سيد ياسين ، وأعضاء الجهاز الفني بالكامل .

جاءت تلك الزيارة في إطار حرص مسئولي قطاع الناشئين بالنادي على مؤازرة الفريق الأول وحث اللاعبين على بذل قصارى الجهد خلال المرحلة المقبلة من الموسم .

الجدير بالذكر أن مجلس إدارة نادى إنبي برئاسة أيمن الشريعى قد قرر تعيين كابتن سيد ياسين مديراً فنياً للفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبى خلفًا لكابتن تامر مصطفى المدير الفني السابق.