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بالصور.. الصيد يحصد 3 برونزيات فى بطولة القاهرة لليزر رن

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ياسر رشاد - القاهرة - حصد لاعبو نادي الصيد المصري عدد 3 ميداليات برونزية فى اطرا منافسات بطولة القاهرة لليزر رن والتى اقيمت على استاد القاهرة الدولي واسفرت نتائجها عن الاتي:

واحرز اللاعب مالك خالد المركز الثالث والميدالية البرونزية تحت 13سنة ، فيما حقق اللاعب مروان محمد المركز الثالث والميدالية البرونزية تحت 11سنة ، وفاز اللاعب انس محمود بالمركز الثالث والميدالية البرونزية تحت 9سنوات

الجهاز الفنى والادارى :

المدير الفنى علاء الخولى،مدرب الرماية حليم عطيه و احمدبشير،مدرب الجرى وليد احمد واسراء محى الدين، مدير ادارى عمر احمد.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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