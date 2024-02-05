رسميا.. بيراميدز يوجه الشكر للبرتغالي جايمي باتشيكو



محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن نادي بيراميدز توجيه الشكر للمدرب البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم وجهازه الأجنبي المعاون، عبر بيان رسمي.

وجاء نص بيان بيراميدز كالتالي: "قررت إدارة نادي بيراميدز توجيه الشكر للمدرب البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي وجهازه الأجنبي المعاون، على الفترة التي قضاها في مهمة تدريب فريق بيراميدز".

وأختتم: "تمنت الإدارة للمدير الفني البرتغالي وجهازه المعاون التوفيق في المرحلة المقبلة، بعد انتهاء مهمة عملهم في الإشراف على الأمور الفنية للفريق".

الجدير بالذكر أن المدرب البرتغالي قاد فريق بيراميدز خلال موسم 2023/24 في 20 مباراة بجميع المسابقات (فاز 9، وتعادل 6، وخسر 5)، وحصد 33 نقطة.

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