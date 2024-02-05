"موديست يسجل وعودة رضا سليم".. الأهلي يفوز على سموحة وديًا بثنائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من تحقيق الفوز على حساب نظيره فريق سموحة السكندري بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الودي الذي جمع بينهما، على ستاد " السلام".

وأحرز المهاجم الفرنسي أنتوني موديست هدفي الأهلي في المباراة، فيما أحرز هدف فريق سموحة الوحيد اللاعب حسام حسن.

ودخل النادي الأهلي اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: أكرم توفيق، رامي ربيعة، معتز محمد، علي معلول.

خط الوسط: مصطفى أبو الخير، عمر السولية، محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: رضا سليم، حسين الشحات، أنتوني موديست.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة فريق شباب بلوزداد الجزائري، يوم 16 نوفمبر الجاري، في إطار منافسات الجولة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا.