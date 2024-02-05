الصفقة السادسة.. الإسماعيلي يعلن التعاقد مع علي الملواني



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

أعلن مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة نصر أبو الحسن، التعاقد بشكل رسمي مع لاعب بور فؤاد السابق علي الملواني، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وتحدث الملواني عبر المركز الإعلامي للنادي: "الإسماعيلي نادٍ كبير، وأي لاعب يتمنى المشاركة بقميصه".

وأضاف: " سأبذل كل جهدي، لكي أكون على قدر ثقة جماهير الإسماعيلي، وعودة الفريق مرة أخرى إلى مكانته الطبيعية بين الكبار".

وتابع: " دائماً ما تقدم جماهير الإسماعيلي أعظم النماذج في الوفاء والإخلاص لناديها، لذا سوف نقاتل من أجل إسعادهم".

واختتم الملواني تصريحاته: " النادي يمتلك لاعبين على قدر كبير من الكفأة، وأتمنى أن يوفقنا الله عزوجل خلال الفترة المقبلة، لتحقيق مركز يليق بقيمة النادي الإسماعيلي".

وتعد هذه هي الصفقة السادسة "للدراويش" خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، حيث سبق وتعاقد مع كلا من " أحمد الشيخ، إيريك تراوري، حاتم سكر، هشام محمد وعبد الكريم مصطفى".