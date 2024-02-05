دقيقه حداد على شهداء الزمالك فى استاد الدفاع الجوي

ياسر رشاد - القاهرة - فى المؤتمر الصحفي

الإثنين 05/فبراير/2024 - 08:40 م 2/5/2024 8:40:35 PM

حرص أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك على مطالبة جميع الحضور بالمؤتمر الصحفي لتقديم الصفقات الجديدة في كافة الألعاب المختلفة، على الوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء النادي الأبيض في حادث ستاد الدفاع الجوي.

ويعقد مجلس إدارة نادي الزمالك مؤتمراً صحفيا لتقديم الصفقات الجديدة لكافة الفرق الرياضية المختلفة بالقلعة البيضاء، والأجهزة الفنية الجديدة، وسط حضور كوكبة من رموز الزمالك ونجوم النادي القدامى في كافة الألعاب بالإضافة إلى محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق الأول لكرة القدم وعبد الواحد السيد مدير الكرة بالنادي وأحمد الأحمر قائد فريق كرة اليد.