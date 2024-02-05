محي صلاح مدربًا لحراس مرمى فريق كرة اليد بنادي الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - تعاقد نادي الزمالك مع محي صلاح مدرب حراس مرمى منتخب العراق لكرة اليد، ليتولى تدريب حراس مرمى فريق كرة اليد بنادي الزمالك خلال الفترة الحالية، ضمن الجهاز الفني الذي يقوده مجدي أبو المجد مديرا فنيا.

بدأ محي صلاح مهمته مع الزمالك بداية من المباراة الماضية في المرحلة الثانية من دوري المحترفين أمام نادي سموحة، والتي أقيمت الجمعة الماضي، وفاز بها الزمالك بنتيجة 30-21.

تولى محي صلاح من قبل تدريب حراس مرمى منتخبات الشباب والناشئين لكرة اليد، وحقق العديد من النجاحات، وحصل معه الحارس يوسف ناجي حارس مرمى منتخب الشباب على لقب أفضل حارس في إفريقيا.

جدير بالذكر أن الزمالك تعاقد مع مجدي أبو المجد لقيادة فريق كرة اليد خلال المرحلة الحالية.

من المقرر أن يلتقي الزمالك مع فريق طلائع الجيش في السادسة من مساء غد الثلاثاء، على صالة نادي الزمالك، ضمن الجولة الثانية من المرحلة الثانية بدوري المحترفين لكرة اليد.