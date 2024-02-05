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دوري تنس الطاولة.. إنبي يختتم مرحلة المجموعات بلا هزيمة

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ياسر رشاد - القاهرة - نجح فريق إنبي في مواصلة نتائجة المميزة وتصدره للمجموعة الثانية بالدوري الممتاز لتنس الطاولة "رجال" ، وذلك بعد الفوز علي جزيرة الورد بنتيجة 0/3 ، في ختام جولات الدور الثانى للبطولة.

وأختتم الفريق البترولي مشواره بمرحله المجموعات بعد تحقيق الفوز في 12 مباراة من دورين ، مع تقديم أداء إستثنائي في جميع اللقاءات ، ليتوج الفريق بالصعود لدور الثمانية .

يذكر أن مجلس اداره نادي إنبي ، يولي لعبة تنس الطاولة بالنادي، إهتماماً كبيراً وهو ما يساهم في توسيع قاعده اللاعبين المميزين بمختلف الاعمار السنيه وتطوير اداء الاجهزه الفنيه و الاداريه العامله مع الفريق .

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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