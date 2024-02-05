تحت قيادة هيثم شعبان.. صالح جمعة إلى الكراخ العراقي



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

أعلن نادي الكراخ العراقي بشكل رسمي، التعاقد مع اللاعب صالح جمعة، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية في صفقة انتقال حر، بعد فسخ تعاقده مع النادي الإسماعيلي.

وكان الإسماعيلي قد أعلن منذ ساعات قليلة، عن فسخ التعاقد مع صالح جمعة بشكل ودي بين الطرفين.

وانضم جمعة إلى صفوف "الدراويش" في بداية الموسم الماضي، قادماً من صفوف فريق سيراميكا كيلوباترا.

ولم يشارك صالح جمعة هذا الموسم رفقة النادي الإسماعيلي سوى في خمس مباريات فقط.

ويتولى المهمة الفنية لفريق الكراخ العراقي، المدرب السابق لفريق سيراميكا كيلوباترا هيثم شعبان، منذ يناير الماضي.