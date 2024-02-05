عضو مجلس إدارة الزمالك يعلن التعاقد مع 48 صفقة جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - أكد حسين السيد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن المسؤولين رفضوا بعض العروض المقدمة للاعبي قطاع الناشئين المهمين، والتعاقد مع 48 لاعبا بجميع فرق قطاع الناشئين.

وقال حسين السيد في المؤتمر الصحفي لتقديم اللاعبين: "تلقى نادي الزمالك بعض العروض الرسمية لضم لاعبين من قطاع الناشئين، ولكن رفضنا هذه الفكرة لأهميتهم بالنسبة للقطاع".

وأضاف: "الفترة الحالية سنعمل على توسيع قاعدة الناشئين لدينا، حيث تعاقدنا مع 48 لاعبا في كافة فرق قطاع الناشئين والألعاب المختلفة".

واختتم: "إبرام عدة صفقات في قطاعات الناشئين وتجديد عقود بعض النجوم فكرة استثمارية".

الجدير بالذكر أن نادي الزمالك عقد مؤتمرًا صحفيًا من أجل تقديم الصفقات الجديدة في كافة الألعاب والفئات العمرية، والأجهزة الفنية الجديدة، بحضور شيكابالا وعبد الواحد السيد مدير الكرة بالنادي الأبيض والعديد من رموز النادي.

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