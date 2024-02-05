بالصور.. تعرف على أرقام قمصان صفقات الزمالك الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - نجح نادي الزمالك في التعاقد مع عشرة لاعبين خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية لتدعيم صفوف الفريق.

وأعلن نادي الزمالك بشكل رسمي عن ضم عبدالله السعيد من نادي بيراميدز عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي.

وقدم نادي الزمالك جميع الصفقات، والجهاز الفني الجديد بقيادة جوزيه جوميز في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين.

وينشر موقع الخليج 365 أرقام قمصان صفقات الزمالك الجديدة:

-مهاب ياسر من نادي الداخلية: 26

-ناصر ماهر من نادي فيوتشر: 22

-زياد كمال من نادي إنبي: 15

-عبد الله السعيد من نادي بيراميدز: 19

-محمد شحاتة من نادي طلائع الجيش: 17

-الأوغندي ترافيس موتيابا: 40

-سيف فاروق جعفر من نادي بيراميدز: 21

-أحمد حمدي من نادي مونتريال الكندري:5

-محمد عاطف من نادي طنطا: 27

-الفلسطيني ياسر حمد: 3

-سامسون تغيير القميص من الرقم 9 إلى 23

تنقل بين صور الألبوم...