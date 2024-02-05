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أمم أفريقيا.. أمين عمر حكماً لمباراة جنوب أفريقيا ونيجيريا

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ياسر رشاد - القاهرة - اختارت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي، المصري أمين عمر، لإدارة مباراة جنوب أفريقيا ونيجيريا بالدور قبل النهائي لبطولة الأمم الأفريقية 2023 المقامة في كوت ديفوار.

يضم الطاقم أمين عمر حكم ساحة، ومحمود أبو الرجال وأحمد حسام طه مساعدان، والسوداني محمد إسماعيل حكمًا رابعًا، والجزائري لحلو بن براهيم حكماً لـ VAR، الصومالي عمر قرطان AVAR ومن زامبيا المُحكمة ديانا VAR A.

بينما اختارت اللجنة الحكم الدولى محمود عاشور ضمن طاقم حكام الـvar في مباراة كوت ديفوار والكونغو في نصف النهائي أيضا.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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