الأهلي يكشف سر فشل صفقة "بسام" وسبب التعاقد مع "الزنفلي"

ياسر رشاد - القاهرة - كشف عدلي القيعي ، رئيس شركة كرة القدم بالنادي الأهلي، عن سر فشل التعاقد مع محمد بسام حارس مرمى سيراميكا كليوباترا.

وقال القيعي عبر قناة الأهلي إن ناديه كان بحاجة لضم حارس جديد بعد إصابة محمد الشناوي حارس مرمى الفريق بخلع في الكتف وانتهاء موسمه تقريباً.

وأضاف:" كان لابد من ضم حارس جديد خاصة أن حمزة علاء سيكون منشغلاً بالإعداد لأولمبياد باريس 2024".

وتابع:" حاولنا ضم محمد بسام والذي كان خيارنا الأول ولكن الجهاز الفني لفريق سيراميكا وضع شروطاً لا يمكن مجرد سماعها وليس مناقشتها".

وأكد أن محمود الزنفلي حارس مميز ويملك قدرات جيدة موضحاً أن كل الأرقام المتداولة حول قيمة الصفقة غير صحيح بالمرة.

وتعاقد الأهلي مع محمود الزنفلي لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة قادماً من الداخلية مع وجود بند بأحقية شراء عقده.