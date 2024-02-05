الاهلي يوضح سبب عدم تعاقده مع محمد بسام

كشف عدلي القيعي، رئيس شركة الكرة بالنادي الاهلي، عن سر عدم التعاقد مع محمد بسام، حارس مرمى سيراميكا كليوباترا، في الميركاتو الشتوي الجاري.

وكان النادي الاهلي، قد دخل في مفاوضات مع سيراميكا كليوباترا، من أجل حسم تعاقده مع محمد بسام، لتدعيم حراسة المرمى، عقب إصابة الشناوي.

وقال القيعي في تصريحات عبر قناة “الاهلي”، إن النادي حاول التعاقد مع محمد بسام، حيث كان هو الاختيار الأقرب منذ اللحظة الأولى.

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وأوضح رئيس شركة الكرة بالنادي الاهلي، أن القيادات الكبيرة في سيراميكا كانت متفهمة موقف الاهلي ولكن أصحاب القرار الفني في الملعب كان لهم رأي آخر.

وأكد:” طلباتهم مستحيل الاهلي يوافق عليها ولا يسمعها، لذلك لم يتم التعاقد مع بسام”.

وواصل القيعي:” تعاقد الاهلي مع حارس مرمى جديد ليس له علاقة بمدى الثقة بالمتواجدين في الفريق، ولكن النادي فقد حارس كبير مثل الشناوي، ولدينا مكان آخر لضم حارس”.

واختتم، بأنه كان يتمنى إنضمام محمود الزنفلي في فترة القيد الأفريقي، ولكن أضعف الإيمان سيكون متواجدًا فترة الدوري.