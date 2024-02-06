مصطفى محمد يشكر روي فيتوريا على "إنستجرام"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

شكر مصطفى محمد لاعب نادي نانت الفرنسي، البرتغالي روي فيتوريا مدرب منتخب مصر الأسبق بعد إقالته.

ونشر مصطفى محمد عبر خاصية "القصص القصيرة" على منصة إنستجرام، صورة لروي فيتوريا وكتب عليها "بالإنجليزية": "شكرا لك".

الجدير بالذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن إقالة روى فيتوريا وجهازه المعاون من تدريب منتخب مصر وتعيين محمد يوسف مدرب بشكل مؤقت.

وفشل منتخب مصر في التأهل إلى دور ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية 2023، بعد الخسارة من الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح 8-7 في دور الـ16.

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