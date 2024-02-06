مبلغا خياليا .. الاتحاد السعودي يجهز عرضاً لضم محمد صلاح

الشارقة - اميمة ياسر - أفادت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي الاتحاد السعودي لم يفقد الأمل في ضم النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

وذكرت صحيفة «ذا أتليتك» البريطانية نقلًا عن مصادر قريبة من نادي الاتحاد: «إدارة بطل الدوري السعودي لم تفقد الأمل في ضم صلاح، وعلى أتم الاستعداد لدفع 200 مليون جنيه إسترليني مقابل الحصول خدمات النجم المصري.

وأضافت الصحيفة: «من المقرر أن يتقاضى محمد صلاح حوالي 1.5 مليون جنيه إسترليني (1.9 مليون دولار) في الأسبوع حال انتقاله إلى الاتحاد، أي حوالي أربعة أضعاف راتبه الحالي بليفربول.

وأشارت الصحيفة إلى أن عدم اتضاح الصورة بشأن مستقبل ليفربول في ظل رحيل كلوب الصيف القادم، قد يدفع صلاح إلى التفكير في العرض السعودي بجدية، خاصة أن عقده الحالي مع ليفربول ينتهي في 2025.

ولم تشهد مسيرة محمد صلاح مستويات رائعة كتلك التي قدمها تحت قيادة أي مدير فني آخر مثلما كان الوضع مع يورجن كلوب.

وتحت قيادة كلوب لعب محمد صلاح 332 مباراة في كل البطولات، سجل 204 أهداف وصنع 88 وكان محور أداء «الريدز» في العديد من السنوات.