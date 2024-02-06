هاتريك فودين الرائع يقود مانشستر سيتي للفوز

المنامة - ياسر ابراهيم - انتصر مانشستر سيتي في مباراته الصعبة أمام برينتفورد بفضل هاتريك من نجمه المميز فيل فودين.

وتغلب مانشستر سيتي على مضيفه برينتفورد 3-1 اليوم الإثنين ضمن المرحلة الثالثة والعشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونجح مانشستر سيتي في مواصلة عروضه اللافتة مؤخراً بالفوز في المباراة الخامسة توالياً بالمسابقة بينما تلقى صاحب الأرض الخسارة السابعة ضمن آخر ثمان مباريات له بالبطولة.

وكان برينتفورد الطرف البادئ بالتسجيل من خلال لاعبه الفرنسي ماوباي (21).

ونجح مانشستر سيتي في الدخول إلى غرف الملابس متعادلاً بفضل لاعبه فودين الذي وقّع على أول أهدافه في المباراة باللحظات الأخيرة (45+3).

وعاد صاحب الـ23 عاماً ليفرض نفسه كنجم للمباراة بالرغم من تواجد زميله النرويجي هالاند، وذلك بعدما وقع على الهدفين الثاني والثالث لفريقه (53 و70).

وهذا الهاتريك الأول لفودين هذا الموسم مع سيتي في الدوري الممتاز.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 49 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف عن آرسنال ليذلل الفارق مع ليفربول المتصدر إلى نقطتين.

وتوقف رصيد الخاسر عند 22 نقطة في المركز الخامس عشر.

(بي إن سبورت)