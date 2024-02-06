اتحاد الكرة يستقر على هوية مدرب منتخب مصر الجديد

ياسر رشاد - القاهرة - يدرس الاتحاد المصري لكرة القدم الاستعانة بمدرب وطني لتولي القيادة الفنية للمنتخب المصري، خلفا للبرتغالي روي فيتوريا.

وأعلن اتحاد الكرة عن فسخ التعاقد مع فيتوريا بعد الخروج من الدور ثمن النهائي ببطولة كأس الأمم الإفريقية، وتعيين محمد يوسف مدربا مؤقتا للفراعنة.

وقال الإعلامي إبراهيم فايق في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت: «هناك اتجاه داخل اتحاد الكرة المصري لتعيين مدرب وطني لقيادة المنتخب خلفا لفيتوريا».

وأضاف: «هناك العديد من الأسماء الوطنية القادرة على تولي المسؤولية، مثل الكابتن حسن شحاتة صاحب التاريخ الكبير، وحسام حسن، وعلي ماهر، وغيرهم».

وأتم: «في حالة التعاقد مع مدرب وطني، لابد أن نسانده ونتعامل معه كما نتعامل مع المدربين الأجانب، ويختار بنفسه الجهاز المعاون، دون فرض أي أشخاص معينه عليه».