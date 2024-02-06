قرار مفاجئ من الزمالك بعد إصابة الونش

اتخذ مجلس إدارة نادي الزمالك، قرارًا جديدًا بعد الإصابة التي تعرض لها، محمود حمدي الونش، مدافع الفريق الكروي الأول بالنادي.

وكان محمود الونش، قد تعرض للإصابة على مستوى الركبة، خلال مشاركته في التدريبات الجماعية لفريق الزمالك.

وخضع الونش، لفحص طبي ولكنه سيقوم بإجراء آشعة جديدة لتحديد الإصابة ومدة الغياب، وسط أنباء حول احتمالية إصابته في الرباط الصليبي.

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وقرر نادي الزمالك تجديد عقد محمود علاء، بعد الإصابة التي تعرض لها الونش، والتي قد تبعده عن الفريق لفترة طويلة.

وقال الإعلامي أمير هشام في تصريحات عبر برنامجه التلفزيوني”بلس 90″، إن نادي الزمالك يفكر جديًا في تجديد عقد محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم، واستمراره داخل الفريق بالموسم الجديد.

وأوضح أن تفكير الزمالك في تجديد عقد علاء، يأتي بعد إصابة محمود حمدي الونش مدافع الفريق، وتأكد غيابه لفترة طويلة.