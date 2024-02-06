أن بي ايه: "تريبل دابل" لديفيس تقود ليكرز لفوز ثالث تواليًا

الرياص - اسماء السيد - نيويورك : حقق أنتوني ديفيس الـ"تريبل دابل" الثالثة في مسيرته الاحترافية وقاد فريقه لوس أنجليس ليكرز إلى فوز ثالث تواليا عندما تغلب على مضيفه تشارلوت هورنتس 124 118 الإثنين في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وسجل ديفيس 26 نقطة مع 15 متابعة و11 تمريرة حاسمة، وتألق زميلاه ليبرون جيمس ودانجيلو راسل، حيث كان الأخير أفضل مسجل في صفوف الفريق برصيد 28 نقطة مع ست تمريرات حاسمة، وأضاف الملك 26 نقطة أيضا مع سبع تمريرات حاسمة.

وأنهى ليكرز، تاسع المنطقة الغربية، سلسلة ست مباريات متتالية خارج قواعده بفوز رابع بعدما تغلب على بوسطن سلتيكس ونيويورك نيكس وغولدن ستايت ووريرز، رافعا غلته الى 27 فوزا في 52 مباراة حتى الان هذا الموسم.

وقال ديفيس: "لقد قمنا بعمل جيد بلعبنا كرة سلة جماعية كاملة. لقد كانت رحلة رائعة خارج القواعد بالنسبة لنا على الرغم من أننا خسرنا بعض المباريات التي كان يجب علينا الفوز بها".

وأضاف "سنحاول الاستفادة من هذه الطاقة في مبارياتنا المقبلة على ارضنا" في اشارة الى مواجهة دنفر ناغتس حامل اللقب الخميس ونيو أورليانز بيليكانز الجمعة وديترويت بيستونز الثلاثاء المقبل.

وقال مدرب ليكرز دارفين هام إن فريقه الذي يعاني منذ فوزه بالنسخة الأولى من كأس "إن سيزون" في كانون الأول/ديسمبر الماضي، بنى الثقة في رحلته خارج القواعد، مضيفا "كنا فقط بحاجة لتلك الثقة في أنفسنا. إذا ظهرت الشدائد، فيمكننا القتال من خلالها. لن نحزم خيمتنا ونعود إلى ديارنا. نحن فيها من أجل القتال".