بعد الاستقرار على المدرب الوطني.. 4 مرشحين لتدريب منتخب مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - اقترب الاتحاد المصري لكرة القدم، من تعيين مديرًا فنيًا لقيادة منتخب مصر خلال الفترة المقبلة، بعد إقالة البرتغالي روي فيتوريا، بسبب النتائج السيئة.

وكشف مصدر داخل اتحاد الكرة في تصريحات خاصة لموقع "الخليج 365"، أن الشروط الصعبة التي يضعها المدربون الأجانب، جعلت الاتجاه حاليا لتعيين مدرب وطني لترشيد النفقات.

وبعد هذا القرار، دخل عدد من المرشحين دائرة الاهتمام لقيادة الفراعنة في الفترة المقبلة.

وعلم "الخليج 365" أن هناك أربعة أسماء على طاولة اتحاد الكرة للاختيار بينهم وهم: حسام حسن وحسن شحاتة وعلي ماهر أو استمرار محمد يوسف الذي تم تعيينه مؤخرا مدربا عاما.

وأوضح المصدر، أن القرار سيتم اتخاذه بعناية شديدة، وبالتصويت بين جميع أعضاء المجلس، وتتم المفاضلة حاليا بين المرشحين قبل الإعلان بشكل رسمي.

جدير بالذكر، أن منتخب مصر ودع بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام حاليا في كوت ديفوار، مبكرا وتحديدا من دور الـ16 بعد الخسارة من منتخب الكونغو بركلات الترجيح.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم بشكل رسمي في وقت سابق، توجيه الشكر للبرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للفراعنة، ومعه جهازه المعاون بالكامل، على خلفية الخروج المبكر من أمم أفريقيا، والأداء السيئ الذي قدمه الفريق.

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