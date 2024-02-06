شكرا لقرائتكم خبر عن أفشة يوجه رسالة تحفيز للاعبى الأهلى الصاعدين .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه محمد مجدي أفشة لاعب الأهلي رسالة تحفيز لبعض ناشئ الفريق بضرورة الاجتهاد والعمل بجدية من أجل إثبات الذات والحصول على فرصة .

ونشرت صفحة الأهلي عبر فيس بوك فيديو يظهر فيه أفشة رفقة عدد من الناشئين ومعهم عم حارث عامل غرفة الملابس يتواجدون في سيارة جولف .

وقال أفشة في الفيديو : مبتتحسبشى كدة يا صاحبي.. هي مش مجرد قاضية لكن لازم تثبت كل يوم انك قد المسؤولية وانك قد انك تلعب لتاريخ كبير زي النادي الأهلي.. مش كدة ياعم حارث" و رد الأخير، قائلاً: "اه يا كابتن أفشة.. انا بقالي 47 سنة شغال هنا".

من ناحية ـأخرى ، يفاضل مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، بين الثنائي محمود كهربا وأنتونى موديست مهاجمي الأهلي لقيادة هجوم الفريق الأحمر فى مباراته القادمة أمام شباب بلوزداد الجزائري المحدد لها 16 فبراير الجاري، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الرابع لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، من أجل اختيار أحدهما للمشاركة أساسيا وتواجد الآخر على دكة البدلاء.

ويلعب الأهلي أول مباراة مع شباب بلوزداد الجزائري 16 فبراير الجاري في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا. ويقع فريق الأهلى فى المجموعة الرابعة من عمر دوري أبطال أفريقيا برفقة أندية شباب بلوزداد الجزائرى ويانج أفريكانز التنزانى وميدياما الغانى.

وتعادل الأهلى سلبياً مع شباب بلوزداد خلال المباراة التي جمعتهما يوم 8 ديسمبر الماضي باستاد برج العرب في الجولة الثالثة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

ويتصدر الأهلى ترتيب المجموعة الرابعة من بطولة دورى أبطال أفريقيا برصيد 5 نقاط، حصدها من الفوز على ميدياما بنتيجة 3-0، ثم التعادل مع يانج أفريكانز وشباب بلوزداد، ويأتي يانج أفريكانز التنزاني فى المركز الثاني بنفس رصيد الأهلى لكنه خاض 5 مباريات وليس 4 لقاءات مثل الأهلي ثم فريق شباب بلوزداد الجزائري بالمركز الثالث برصيد 4 نقاط "بعد خوض 3 مباريات" وأخيرا ميدياما الغانى بالمركز الرابع والأخير برصيد 4 نقاط، "بعد خوض 4 مباريات".