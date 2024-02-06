شوبير يحسم الجدل بشأن تعاقد الاهلي مع موكوينا لاعب صن داونز

كشف الإعلامي أحمد شوبير، حقيقة تعاقد النادي الاهلي مع موكوينا لاعب صن داونز والذي يشارك مع منتخب جنوب إفريقيا في بطولة كأس أمم إفريقيا الحالية.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية اليوم: “موكوينا لاعب مهم جدًا في صن داونز، عمره 27 عامًا وهو إضافة كبيرة للاهلي، كما أن قيمته السوقسة هي 2.2 مليون يورو، ولكن نادي صن داونز غني جدًا”.

وأضاف: “متى تفاوض الاهلي مع موكوينا وباب القيد في مصر سيغلق اليوم الثلاثاء الموافق 6 فبراير؛ وذلك بعد قرار اتحاد الكرة بمده ستة أيام إضافية”.

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وتابع: “الاهلي يضم ستة لاعبين مميزين في وسط الملعب وهم أليو ديانج، ومروان عطية، وإمام عاشور، وعمرو السولية، وأكرم توفيق، وكوكا، كما أن قائمة الأجانب بالاهلي مكتملة بتواجد علي معلول وبيرسي تاو وديانج وموديست ورضا سليم، كما أن هناك ثلاثة لاعبين أجانب تحت السن”.

واختتم: “من الوارد أن يكون النادي الاهلي يدرس التعاقد مع لاعب مميز في الميركاتو الصيفي القادم، ولكن موكوينا بالتأكيد بعيد عن الاهلي في الوقت الحالي رغم أنه لاعب كبير ومكسب لأي فريق”.