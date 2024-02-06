"غير منطقي" .. ميدو يوجه رسالة لمنتقدي صفقة عبد الله السعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - أكد أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، ثقته في صفقة انضمام عبدالله السعيد، ونجاحه مع الأبيض رغم كبر سنه.

وقال ميدو في لقاء تلفزيوني عبر قناة الزمالك: "الحقيقة إن عبد الله السعيد، أحد أفضل لاعبي مصر خلال أخر 12 عاما، إن لم يكن أفضلهم على الإطلاق".

أضاف: "عبدالله السعيد يملك قدرات فنية وعقلية احترافية كبيرة، والحديث عن عامل السن غير منطقي، وهو بمثابة الصفقة الأهم للنادي، وله أدوار كبيرة مع الفريق داخل وخارج الملعب".

وأكمل: "مجلس الإدارة نجح في العبور بالقلعة البيضاء لبر الأمان ويعمل على خدمة النادي، وهدفه ومعه وكل مُحب للزمالك أن يعود النادي لمكانه الطبيعي".

وأتم تصريحاته: "وأثق أن البداية الحقيقية للزمالك ستكون من مواجهة الأهلي في نهائي كأس مصر، المقرر لها في شهر مارس".

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