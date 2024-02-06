"بقول معلومة".. شوبير يكشف موقف موسيماني من تدريب المنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف الإعلامي أحمد شوبير، موقف الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، من تولي تدريب منتخب مصر، خلال الفترة المقبلة، خلفا للبرتغالي روي فيتوريا.

ووجه الاتحاد المصري لكرة القدم، الشكر للبرتغالي روي فيتوريا، بعد خروج المنتخب من دور الـ 16 ببطولة كأس الأمم الأفريقية، على يد منتخب الكونغو بعد الخسارة بركلات الترجيح.

وقال أحمد شوبير في برنامجه الإذاعي: "اسم موسيماني مدرب الأهلي السابق بيتردد كتير أوي الأيام دي".

أضاف: "ما علمته أن موسيماني مرحب بشدة بتدريب منتخب مصر خلال الفترة المقبلة، ومستني حد يكلمه ودي معلومة مش استنتاج".

جدير بالذكر، أن هناك اتجاها حاليا لتولي المدرب الوطني تدريب منتخب مصر في الفترة المقبلة، من أجل ترشيد النفقات.

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