شكوك حول لحاق أوسيمين بمباراة نيجيريا وجنوب أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

نشر منتخب نيجيريا، بيان رسمي، حول مشاركة فيكتور أوسيمين في مباراة جنوب أفريقيا، المقرر لها غدا الأربعاء، في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية 2023.

ونص البيان على: "لم يسافر فيكتور أوسيمين مع باقي أعضاء الفريق من أبيدجان إلى بواكي مساء الاثنين بسبب شعوره بآلام في البطن".

واختتم: "إذا تعافى مهاجم نابولي بحلول اليوم، سوف ينضم إلى بقية الفريق قبل المساء".

ويعاني أوسيمين أفضل لاعب في أفريقيا 2023، من آلام في البطن، وتم وضعه تحت الملاحظة الدقيقة في أبيدجان، تحت إشراف أحد أعضاء الفريق الطبي.

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