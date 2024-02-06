صفوف الأهلي تكتمل بعودة الدوليين

ياسر رشاد - القاهرة - انتظم لاعبو الفريق الدوليون في التدريبات الجماعية بالنادي الأهلي والتي أقيمت صباح اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة.

ودخل لاعبو الفريق الدوليون العائدون من معسكر المنتخب الوطني في البرنامج التدريبي للفريق اليوم بعد انتهاء الراحة السلبية المحددة لهم من الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر.

وواصل الأهلي تدريباته صباح اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لمواجهة فريق شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا.

ويغيب عن الأهلي فقط الجنوب أفريقي بيرسي تاو لتواجده في كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها كوت ديفوار.