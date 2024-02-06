جوميز يخفف الحمل التدريبى للاعبى الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تدريبات تأهيلية خاصة خلال المران الذي أقيم ظهر اليوم الثلاثاء على ملعب النادي استعداداً لمواجهة الإسماعيلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وقام الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز بتخفيف بالحمل البدني تدريجياً في مران اليوم ، وفقا للبرنامج التدريبي الموضوع للاعبين .

وخاض لاعبو الفريق مجموعة من التدريبات التأهيلية المتنوعة تحت قيادة جواوو ميجيل مدرب الأحمال، و استمرت هذه الفقرة لمدة 20 دقيقة تم خلالها استخدام بعض الأدوات المخصصة الذي اصطحبها الجهاز الفني داخل الملعب .

ويواصل فريق الزمالك تدريباته استعداداً لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها يوم 19 فبراير الجاري ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.