هل يتعاقد الأهلي مع نجم صن داونز قبل غلق القيد؟ شوبير يجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف الإعلامي أحمد شوبير، حقيقة مفاوضات النادي الأهلي، لضم الجنوب أفريقي موكوينا لاعب فريق صنداونز خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

قال أحمد شوبير في برنامجه الإذاعي: "بعض الصحف والتقارير الصحفية في جنوب أفريقيا، وتحديدا صحيفة سيتيزن، قالت أن الأهلي دخل في مفاوضات مع موكوينا نجم فريق صنداونز، للتعاقد معه، وأنا بسأل هي المفاوضات بدأت إمتا؟".

أكمل: "إحنا عندنا باب الانتقالات سيغلق اليوم ومافيش وقت، يبقى إمتا تمت التفاوض، وبعدين قالوا أنه تم التحدث كمان مع بعض مسئولي صنداونز، وأنا بقول أنه لاعب هايل وعنده 27 سنة ولو جه الأهلي هيكون حاجه ممتازة".

أضاف: "عاوز أقولكم أن نادي صن داونز ده غني جدا، ومالكه هو موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي، ونجله هو رئيس النادي، علاوة على ذلك أن الأهلي عنده في المركز ده عدد كبير من اللاعبين منهم ديانج وإمام عاشور".

أتم تصريحاته: "شايف أن إتمام الصفقة حاليا صعب شوية، رغم أنه لاعب هايل، لكن قائمة الأهلي الأجنبية كمان ممتلئة، ممكن يكون الكلام عليه من بداية الموسم المقبل، لأنه لاعب مكسب كبير".

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