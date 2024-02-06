بيراميدز يترقب وصول يورسيتش لإعلانه مديراً فنياً للفريق

ياسر رشاد - القاهرة - يترقب مسؤولو نادي بيراميدز وصول المدرب الكرواتي كرونوسلاف يورسيتش إلى القاهرة خلال الساعات المقبلة تمهيداً لإعلان بشكل رسمي عن تعيينه مديراً فنياً للفريق.

وتوصل بيراميدز لإتفاق مع يورسيتش لخلافة البرتغالي جايمي باتشيكو كمدير فني للفريق الأول لكرة القدم للنادي.

ويقود يورسيتش فريق بيراميدز بمعاونة 3 مساعدين ( مدرب مساعد ومحلل أداء ومعد بدني ) إضافة إلى المدرب العام محمود فتح الله والذي يشرف على تدريبات الفريق في الوقت الحالي.

ويمتك يورسيتش خبرة كبيرة في المنطقة العربية حيث سبق له تدريب النصر والمنتخب السعودي، بجانب بني ياس والنصر الإماراتيين.

وتوج يورسيتش بطلاً للدوري الكرواتي 3 مرات رفقة دينامو زغرب لكأس كرواتيا وكأس السوبر الكرواتي.

كما فاز يورسيتش مع فريق النصر الإماراتي بلقب كأس الدوري الإماراتي عام 2020.