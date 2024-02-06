مفاجأة.. يزن النعيمات يُهدي الأردن التقدم على كوريا الجنوبية

ياسر رشاد - القاهرة - نجح المنتخب الأردني الأول لكرة القدم في تسجيل هدف التقدم على نظيره الكوري الجنوبي خلال الشوط الثاني من عمر المباراة، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس اَسيا قطر 2024.

جاء هدف المنتخب الأردني في الدقيقة 53 من عمر الشوط الثاني من المواجهة المثيرة، حيث شهد الشوط الأول من كوريا والأردن سيطرة كبيرة من قبل الشمشون الكوري على مجريات اللعب.

وكان المنتخب الكوري الجنوبي قد تأهل للدور نصف النهائي بعدما فاز على نظيره الأسترالي بهدفين مقابل هدف واحد، بينما صعد منتخب النشامى بعدما فاز على نظيره الطاجيكستاني بهدف نظيف.

وبدأ منتخب كوريا الجنوبية بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: تشو هيون وو.

خط الدفاع: تاي هوان كيم - سيونج هيون جيونج - يونج جوون كيم - يونج وو سيؤول.

خط الوسط: إن بيوم هوانج - يونج وو بارك - جاي سونج لي.

خط الهجوم: هيونج مين سون - هي تشان هوانج - كانج ان لي.

بينما بدأ المنتخب الأردني المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: يزيد أبو ليلى.

الدفاع: عبد الله نصيب، يزن العرب، براء مرعي.

خط الوسط: إحسان حداد، نزار الرشدان، نور الروابدة، محمد أبو حشيش.

الهجوم: موسى التعمري، محمود مرضي، يزن النعيمات.