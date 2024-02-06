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النصر يستعيد خدمات ماني قبل مواجهة الهلال

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ساديو ماني - النصر السعودي

ساديو ماني - النصر السعودي

شارك النجم الدولي السنغالي ساديو ماني، لاعب فريق النصر، في تدريبات “العالمي” صباح اليوم الثلاثاء، قبل ديربي الرياض ضد الهلال في كأس موسم الرياض 2024.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، لمواجهة نظيره الهلال، في ختام مباريات كأس موسم الرياض، المقرر إقامتها على ملعب “المملكة أرينا”.

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ونشر الحساب الرسمي لنادي النصر عبر موقع التواصل الاجتماعي “إكس”، مجموعة من الصور لتدريبات اليوم الثلاثاء، معلقًا: “أسد السنغـال ساديو ماني عاد مجددًا”.

وخضع ماني، لبعض التدريبات الاستشفائية والخفيفة تمهيدا لمشاركته في التدريبات الجماعية قبل معركة الهلال.

ويعتبر نجم منتخب السنغال، أحد أهم الركائز الأساسية في تشكيلة النصر التي يعتمد عليها البرتغالي لويس كاسترو.

الجدير بالذكر أن ساديو ماني، شارك مع منتخب بلاده، في كأس أمم أفريقيا 2023، قبل أن يودع البطولة أمام صاحب الأرض كوت ديفوار من الدور ثمن النهائي بركلات الترجيح.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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