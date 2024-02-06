رسميًا.. حسام حسن مديرًا فنيًا لـ منتخب مصر

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الثلاثاء تعيين حسام حسن مديرًا فنيًا لمنتخب مصر، خلفًا لـ البرتغالي روي فيتوريا الذي تمت إقالته من منصبه.

وكان اتحاد الكرة قد أقال روي فيتوريا من قيادة منتخب مصر، بعد إقصاء الفراعنة من بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 بـ كوت ديفوار.

وودع منتخب مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية، بعد الهزيمة القاسية التي تلقاها على يد الكونغو الديمقراطية في دور الـ 16.

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‏ونشر اتحاد الكرة بيانًا عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “اكس”: “قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، في اجتماعه الطاريء الذي انعقد اليوم الثلاثاء، تعيين حسام حسن مديرًا فنيًا للمنتخب المصري الأول، خلفًا للمدير الفني البرتغالي روي فيتوريا”.

وأضاف اتحاد الكرة في بيانه: “كما قرر المجلس تعيين إبراهيم حسن مديرآ للمنتخب”.

وأفادت التقارير، بأن حسام حسن سيتقاضى مليون جنيه شهريًا مع منتخب مصر، فيما سيحصل باقي الجهاز المعاون على 800 ألف جنيه.

ويضم الجهاز الفني الجديد لـ منتخب مصر كل من:

إبراهيم حسن: مديرًا فنياً

وليد بدر :مديرًا إداريًا.

علاء ميهوب: مشرف عامة

سيد معوض: مدربًا عاما

طارق سليمان: مدربًا للحراس.