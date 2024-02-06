موسى التعمري يسجل رقما تاريخيا مع منتخب الأردن في كأس آسيا

تأهل منتخب الأردن، بقيادة النجم موسى التعمري، إلى نهائي بطولة كأس آسيا، لأول مرة في التاريخ، بعد الفوز على منتخب كوريا الجنوبية، 2-0 في مباراة نصف النهائي لبطولة كأس آسيا 2023 المقامة في قطر.

وتمكن موسى التعمري من صناعة هدف وتسجيل أخر، وقاد منتخب بلاده لأول نهائي قاري.

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وسجل الهدف الأول لمنتخب الأردن، يزن النعيمات، بعد تمريرة جميلة من زميله موسى التعمري، في الدقيقة 53، وعاد التعمري ليسجل الثاني بنفسه، من تسديدة مذهلة في الدقيقة 66، ليضاعف النتيجة.

وبحسب ما ذكرته شبكة “أوبتا” للأرقام والإحصائيات، فإن موسى التعمري، هو أكثر لاعب أردني ساهم بأهدافٍ في تاريخ كأس آسيا (6 – 3 أهداف و3 تمريرات حاسمة).

وبذلك، وصل المنتخب الأردني لنهائي بطولة كأس آسيا، للمرة الأولى بتاريخه، حيث سيواجه السبت المقبل، الفائز من لقاء قطر وإيران، في نهائي مثير مرتقب.