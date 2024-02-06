رسميا.. حسام حسن مديرا فنيا لمنتخب مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تعيين حسام حسن مديرا فنيا لمنتخب مصر خلفا للبرتغالي روي فيتوريا، وإبراهيم حسن مديرا عاما.

ومنذ أيام، أقال اتحاد الكرة البرتغالي روي فيتوريا وجهازه المعاون من تدريب المنتخب الأول لكرة القدم، بعد فشله في تخطي دور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية 2023.

وكان قد أكد مصدر لموقع "الخليج 365" منذ قليل، أن حسام حسن ذهب لمعسكر فريق فيوتشر في برج العرب وودع اللاعبين وصافحهم وتمنى لهم التوفيق.

الجدير بالذكر أن منتخب مصر ودع منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 بعد الخسارة من الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح 8-7.

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