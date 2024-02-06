"3 شواهد".. ساعات تفصل حسام حسن عن إعلانه مديراً فنياً للمنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

ساعات قليلة تفصل اتحاد الكرة المصري، عن إعلان تولي حسام حسن بشكل رسمي مهمة قيادة المنتخب الوطني، خلال الفترة المقبلة.

ويستعرض موقع الخليج 365 في السطور التالية 3 شواهد، تؤكد استقرار أعضاء اتحاد الكرة المصري على تولي حسام حسن مهمة قيادة المنتخب الوطني.

وكان وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي عقد اجتماع مع التوأم حسام وإبراهيم حسن في وقت مبكر اليوم الإثنين، من أجل إقناعهم بتولي القيادة الفنية للمنتخب المصري، وترك التوأم معسكر فريق مودرن فيوتشر في الإسكندرية، لعقد الاجتماع مع وزير الشباب والرياضة.

وبعد اعتذار المدرب العام للمنتخب محمد يوسف، عن الاستمرار في منصبه بالمنتخب، بعد توليه المهمة منذ أيام قليلة بعد رحيل البرتغالي روي فيتوريا عن تدريب المنتخب، ليؤكد بذلك اقتراب التوأم من قيادة المنتخب الوطني.

وأوضح مصدر لمصراوي، أن التوأم عاد إلى معسكر مودرن فيوتشر منذ قليل ببرج العرب، وقام بتوديع اللاعبين ومصافحتهم، متمنياً لهم التوفيق في القادم".

ويذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم، قام في وقت سابق بتوجيه الشكر للمدير الفني البرتغالي روي فيتوريا، بعد الخروج المبكر للمنتخب من كأس الأمم الأفريقية.