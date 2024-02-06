شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يتراجع عن إلغاء منصب مدير المنتخب بسبب إبراهيم حسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تراجع اتحاد الكرة عن قرار إلغاء منصب مدير المنتخب بعد رحيل البرتغالي روي فيتوريا وجهازه المعاون، حيث كان يشغل المهندس محمد غرابة هذا المنصب.

وجاء قرار اتحاد الكرة بعد الاتفاق مع حسام حسن على تدريب منتخب مصر خلفا لفيتوريا، وتمسك العميد بشقيقه إبراهيم في هذا المنصب ما أجبر اتحاد الكرة على التراجع عن قرار إلغاء هذا المنصب.

حسام حسن لاعب الأهلي والزمالك ومنتخب مصر الأسبق، تفاصيل الجلسة التي جمعت التؤام مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة تمهيداً لتولّي حسام حسن مهمة تدريب المنتخب المصري خلفاً للبرتغالى روى فيتوريا.

يعقد مسئولو اتحاد الكرة ، اجتماعا طارئا بعد قليل ينطلق فى تمام الساعة السادسة مساء، لإعلان تعيين حسام حسن مديرا فنيا للمنتخب الوطنى خلفا للبرتغالى روى فيتوريا .

وكشف مصدر مسئول، في تصريحات لـ ”الخليج 365”، أن التوأم حسام وإبراهيم حسن، اتفقا على كافة التفاصيل لقيادة المنتخب الوطني خلال الفترة المقبلة، خلفاً للبرتغالي روي فيتوريا.