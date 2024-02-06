شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يهزم المصرى 3 / 1 بركلات الترجيح ويتأهل لنهائي كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل فريق طلائع الجيش إلى نهائي كأس الرابطة بعد الفوز على المصري، بنتيجة 3 / 1 بركلات الترجيح، بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 1/1، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم الثلاثاء على ستاد برج العرب، في نصف نهائي كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم.

وينتظر طلائع الجيش الفائز من الاتحاد السكندري وسيراميكا في مواجهة طرف نصف النهائي الآخر والتي ستقام بعد قليل.

سجل جودوين شيكا هدف التقدم للطلائع في الدقيقة 14 من عمر المباراة، فيما تعادل صلاح محسن للمصري في الدقيقة 73، واستمرت النتيجة بالتعادل ليحتكم الفريقين إلى ركلات الترجيح.

وسجل للطلائع يسري وحيد وأحمد متعب ولأحمد عبد الرحمن زولا بينما أهدر خالد سطوحي ، في المقابل سجل للمصري ميدو جابر و، بينما أهدر باهر المحمدي وصلاح محسن وجيلاس قناوي.

وجاء تشكيل المصري كالتالي:

حراسة المرمى: محمود جاد

الدفاع: كريم العراقي ـ أحمد منصور ـ عمرو موسي ـ باهر المحمدي

الوسط: ميدو جابر ـ محمود حماده ـ عمرو سعداوي ـ سمير فكري ـ معتز زدام

الهجوم: محمد الشامي

وجاء تشكيل طلائع الجيش كالتالي:

حراسة المرمى: محمد شعبان

الدفاع: أحمد زولا ، خالد سطوحي ، عمرو طارق ، أحمد متعب

الوسط: فريد شوقي ، عبد الرحمن شيكا ، حميد ماو

الهجوم:، يسري وحيد ، موسى دياوارا ، جودوين شيكا