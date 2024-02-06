أسماء الجهاز المعاون لحسام حسن بعد توليه مهمة تدريب الفراعنة

الشارقة - اميمة ياسر - اتفق حسام حسن مع اتحاد الكرة على تولي المهمة الفنية للفراعنة، ومعه إبراهيم حسن مديرا للمنتخب، خلفا لروى فيتوريا الذى تم توجيه الشكر له بعد الإخفاق في أمم أفريقيا .

وبحسب صحيفة "اليوم السابع"، استقر اتحاد الكرة بشكل رسمي على التشكيل النهائي للجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة العميد حسام حسن.

وتمسك حسام حسن ببعض الأسماء في جهازه منهم إبراهيم حسن مديرا للكرة وأحمد الكأس مدربا عاما وسعفان الصغير مدربا للحراس، فيما يقترب طارق سليمان من منصب المدرب العام بجانب أحمد الكأس.

قرر محمد يوسف مدرب منتخب مصر الاعتذار عن عدم الاستمرار في منصبه الذي تم تكليفه به منذ ساعات قليلة، ومن المنتظر أن يتولي محمد يوسف منصب جديد بالمنتخبات الوطنية خلال الساعات المقبلة.