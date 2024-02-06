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رسميا.. حسام حسن مديرا فنيا للفراعنة.. وشقيقه إبراهيم مديرا للمنتخب

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الشارقة - اميمة ياسر - قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، في اجتماعه الذي انعقد اليوم الثلاثاء، تعيين حسام حسن مديرًا فنيًا للمنتخب المصري الأول، خلفًا للمدير الفني البرتغالي روي فيتوريا.

كما قرر المجلس، في بيان رسمي، تعيين إبراهيم حسن مديرآ للمنتخب.

استقر اتحاد الكرة بشكل رسمي على التشكيل النهائي للجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة العميد حسام حسن.

وتمسك حسام حسن ببعض الأسماء في جهازه منهم إبراهيم حسن مديرا للكرة وأحمد الكأس مدربا عاما وسعفان الصغير مدربا للحراس، فيما يقترب طارق سليمان من منصب المدرب العام بجانب أحمد الكأس.

قرر محمد يوسف مدرب منتخب مصر الاعتذار عن عدم الاستمرار في منصبه الذي تم تكليفه به منذ ساعات قليلة، ومن المنتظر أن يتولي محمد يوسف منصب جديد بالمنتخبات الوطنية خلال الساعات المقبلة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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