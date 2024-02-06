نتائج جيدة لفريق المكفوفين بمسابقة الدوري بالنادي الإسماعيلي

ياسر رشاد - القاهرة - حقق فريق”كرة الهدف” للمكفوفين بالنادي الإسماعيلي نتائج جيدة خلال منافسات مسابقة الدوري العام موسم 2024/2023 المقامة بصالة نادى الحرية بمدينة بورسعيد والتي انطلقت يوم 3 وتستمر حتي يوم 7 فبراير الجاري.

يضم الفريق مجموعة من اللاعبين وهم .. عياد صالح سالم ،يوسف عبد الكريم ،إسلام سعد عامر ،طارق محمد عبد الوهاب ،محمود محمد محمد عبد العزيز ،محمد عادل عبد الرحمن ،محمود صالح محمد ..

نتائج الفريق جاءت كالٱتى ..

-الفوز بنتيجة 10/17 على فريق الحرية بورسعيد

-الخسارة من رسالة قويسنا بنتيجة 7/5

-الفوز على فريق غار حراء بنتيجة 5/17

ليصعد إلى الدور ربع النهائى والتي حقق فيها نتائج كالتالي..

-الخسارة من فريق السكة الحديد بنتيجة 4/2

-الهزسمة من فريق سلام بنها بنتيجة 1/3

-الفوز في المباراة الأخيرة على فريق الحرية بورسعيد بنتيجة 1/5.

وعقب تلك النتائج خاض مباراة تحديد المركز الخامس مع فريق الهدف طنطا والتي حقق فيها انتصارا بنتيجة 2/9 ليحتل المركز الخامس في الترتيب النهائى للمسابقة.

يقود الفريق جهاز فنى يضم ..

هاني إبراهيم محمد .. المدير الفنى

كيلاني إبراهيم كيلاني.. المدرب المساعد