دوري المنطقة .. الإسماعيلي 2010 يخسر من الكهرباء

ياسر رشاد - القاهرة - خسر فريق الشباب مواليد بالنادي الإسماعيلي 2010 ( ب ) من الكهرباء بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعت بين الفريقين ظهر اليوم على الملعب الفرعي ، وذلك ضمن منافسات دوري المنطقة.
هدف الاسماعيلى حمل توقيع اللاعب ياسين محمد .
بدأ الفريق اللقاء بتشكيل مكون من..
محمد حسن فى حراسة المرمى ، و مروان محمد و ياسين محمد و محمد نادر و محمد السيد فى الدفاع ، و أحمد عزت و عبدالرحمن على جمعه و عبدالرحمن محمد و عبدالرحمن محمود محسب فى الوسط ، و عمر سامح عبدالهادى و عمر شادى فى الهجوم.
وشارك فى الشوط الثانى محمد رضا و مصطفى الكردى و عمار ايهاب و صفوان صلاح .
يقود الفريق فنيا
رضا صديق مديرا فنيا
و مودى سعدالله مدرب عام
وناصر خالد مدرب حراس مرمى
و محمود حسين علاج طبيعى
و جمال الحلوس إدارى الفريق .
حضر المبارة كلا من محمود جابر رئيس قطاع الناشئين و أشرف خضر المدير الفنى لقطاع الناشئين