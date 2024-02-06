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دوري المنطقة .. الإسماعيلي 2010 يخسر من الكهرباء

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ياسر رشاد - القاهرة - خسر  فريق الشباب مواليد بالنادي الإسماعيلي  2010 ( ب ) من الكهرباء بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعت بين الفريقين ظهر اليوم على الملعب الفرعي ، وذلك ضمن منافسات دوري المنطقة.

هدف الاسماعيلى حمل توقيع اللاعب ياسين محمد .

بدأ الفريق اللقاء بتشكيل مكون من..

محمد حسن فى حراسة المرمى ، و مروان محمد و ياسين محمد و محمد نادر و محمد السيد فى الدفاع ، و أحمد عزت و عبدالرحمن على جمعه و عبدالرحمن محمد و عبدالرحمن محمود محسب فى الوسط ، و عمر سامح عبدالهادى و عمر شادى فى الهجوم.

وشارك فى الشوط الثانى محمد رضا و مصطفى الكردى و عمار ايهاب و صفوان صلاح .

يقود الفريق فنيا

رضا صديق مديرا فنيا

و مودى سعدالله مدرب عام

وناصر خالد مدرب حراس مرمى

و محمود حسين علاج طبيعى

و جمال الحلوس إدارى الفريق .

حضر المبارة كلا من محمود جابر رئيس قطاع الناشئين و أشرف خضر المدير الفنى لقطاع الناشئين

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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