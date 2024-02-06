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كأس آسيا: الأردن يبلغ النهائي للمرة الأولى في تاريخه

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الرياص - اسماء السيد - عمان: فاز المنتخب الأردني الثلاثاء على نظيره الكوري الجنوبي بهدفين مقابل لا شيء في نصف نهائي كأس آسيا، ليكسب ورقة التأهل للنهائي. وهي المرة الأولى التي يبلغ فيها الأردن للنهائي.

ويلتقي الأردن في المباراة النهائية المقررة السبت على استاد لوسيل مع الفائز من المباراة الثانية في هذا الدور والمقررة الأربعاء بين قطر حاملة اللقب والدولة المضيفة وإيران، على استاد الثمامة.

وكان المنتخبان التقيا في دور المجموعات وانتهت المباراة بالتعادل بعد ان تقدم النشامى 2-1 حتى الوقت بدل الضائع.

وأطاح منتخب النشامى بنظيره العراقي بهدفين في الوقت بدل الضائع في ثمن نهائي كأس آسيا لكرة القدم، في مباراة مجنونة كان مسرحها إستاد خليفة الدولي في الدوحة، ليبلغ ربع النهائي للمرة الثالثة في تاريخه.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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